: Cinsel birliktelik için evine kadın çağıran adam gasp edildi

12.02.2020 14:41 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:24

Antalya'da para karşılığında cinsel birliktelik için evine çağırdığı kadınla basılan adam, 'sen bizim kardeşimizi nasıl alıkoyarsın? Sende hiç ar namus yok mu' diyen 2 kişi tarafından gasba uğradığını iddia etti. Olaydan 4 saat sonra yakalanan şüphelilerin gasptan elde ettikleri paranın bir miktarıyla uyuşturucu aldığı öğrenildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edileceği sırada ise gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusuna, "Ne yaptık ki" cevabını verdi.

"SENDE HİÇ AR NAMUS YOK MU?"

Dün akşam 19.15 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa mahallesinde bulunan bir evde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, H.T. isimli adam, daha önce para karşılığı cinsel birliktelik yaşadığı iddia edilen E.T. ile evinde görüşmek istedi. Bir süre sonra E.T. ile eve giren H.T'nin arkasından 2 erkek şahıs daha eve girdi. H.T'yi yatak odasına iten 2 şüpheli, iddiaya göre "Sen bizim kardeşimizi nasıl alıkoyarsın? Seni burada iki dakikada öldürürüz, kimsenin ruhu duymaz, sende hiç ar namus yok mu? Seni burada öldüreceğiz" diyerek ağzına çorap sokmaya çalıştı. Ardından şüphelilerden birisi "git arabadan silahı da getir" deyip H.T.'nin ellerine bıçağın sapıyla vurmaya başladı. İkilinin arasında çıkan arbede sırasında E.T, H.T'nin cebinden önce cüzdanını ardından içerisindeki 480 TL parayı aldı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, H.T. gasp edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

GASP SONRASI UYUŞTURUCU ALMIŞLAR

İhbarın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahısların kaçış istikametleri tespit etti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli E.T, A.A ve B.D'yi olaydan 4 saat sonrası kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şüpheli E.T. isimli kadının üzerinde H.T'ye ait olduğu değerlendirilen 395 TL para ile şüpheli A.A. isimli şahsın üzerinden olayda kullanılan bıçak ele geçirildiği ve şüphelilerin olaydan sonra müştekiye ait paranın bir kısmı ile uyuşturucu madde alıp kullandıkları öğrenildi.

"NE YAPTIK Kİ?"

Şüpheli E.T, A.A ve B.D. isimli şahıslar, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği sırada gazetecilerin 'neden yaptınız?' sorusuna 'ne yaptık ki? Bizi uyuşturucu satanlar gasba uğrattı. Uyuşturucu satanlar dışarıda" yanıtını verdi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu