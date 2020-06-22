Şenay Lambaoğlu'nun yeni single'ı 'Müzik İyileştirir' görücüye çıktı İmzasını attığı başarılı projeleri ve güçlü sesiyle adından söz ettiren Şenay Lambaoğlu, "Müzik İyileştirir" isimli yepyeni şarkısını müzikseverlerle buluşturuyor

Şenay Lambaoğlu, söz ve müziğinin yanı sıra prodüktörlüğünü de üstlendiği "Müzik İyileştirir" projesinin düzenleme, mix ve mastering çalışmalarında Hakan Kurşun ile birlikte çalıştı.Projenin kapak tasarımı ise Melek Boçoğlu imzası taşıyor.

Sanatçı, dünyaca yaşadığımız COVID-19 süreci ve evde kaldığımız şu dönemlerde müziğin ne kadar önemli ve herkes için iyileştirici gücü olduğunu vurguluyor.& ;





KLİBİ EVİNDE ÇEKTİ

Yeni şarkısının klip çekimi için Bora Balar yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Şenay Lambaoğlu, karantina dönemi ve sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemde evinin kapılarını bir kez daha klibi için açtı.& ;

'PANDEMİ GÜNLERİNDE MÜZİĞE SIĞINDIM'

Şenay Lambaoğlu şarkı ile ilgili duygularını ise şu şekilde dile getirdi: "Pandemi günlerinde müziğe sığındım ve müzikle şifa buldum. Müziğin iyileştirici gücü tüm o zor günlerde bana umut verdi".





Şenay Lambaoğlu'nun yeni şarkısı "Müzik İyileştirir" ve klibi, Ada Müzik etiketiyle 19 Haziran tarihinde tüm dijital platformlarda yerini aldı.



