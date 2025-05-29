Sena Düzgün neden intihar etti? İlahiyat öğrencisine ne oldu?

Sena Düzgün neden intihar etti? İlahiyat öğrencisine ne oldu?
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Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Sena Düzgün neden intihar etti? Bu acı soru, genç kadının üniversite kampüsünde asılı halde bulunmasının ardından kamuoyunda yankı uyandırdı. 20 yaşındaki ilahiyat öğrencisi Sena Düzgün'ün ölümü, sosyal medyada da büyük üzüntüye neden oldu.

Sena Düzgün neden intihar etti? sorusu, olayın ardından sosyal medya kullanıcılarının ve halkın gündemine oturdu. Genç kızın, olay öncesi kurs hocasına attığı "Cenazemi alın" mesajı ise yürek burktu. Ailesinin kayıp başvurusu sonrası yapılan aramada Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi bahçesinde asılı halde bulundu. Peki, Sena Düzgün neden intihar etti? İlahiyat öğrencisine ne oldu?

SENA DÜZGÜN NEDEN İNTİHAR ETTİ?

Olay, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağlı Onkoloji Hastanesi'nin arka bahçesinde meydana geldi. İkinci sınıf öğrencisi Sena Düzgün, 28 Mayıs gecesi evine dönmeyince ailesi sabah saatlerinde polis ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu.

AİLESİ KAYIP İHBARINDA BULUNDU

Olay, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağlı Onkoloji Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Gece saatlerinde evine dönmeyen Sena Düzgün'ün ailesi, sabah saatlerinde kayıp ihbarında bulundu. Ailenin ihbarı sonrası başlatılan arama çalışmaları sonucunda Düzgün'ün cansız bedeni bir ağaçta asılı şekilde bulundu.

"BİR ÖLÜNÜN HATIRA DEFTERİ"

Düzgün'ün Instagram hesabında intihardan bir gün önce, notlar kısmına "26.05 2025, Sağlıksız bir birey. Bir ölünün hatıra defteri" yazdığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Dicle Üniversitesi yönetimi ve İlahiyat Fakültesi'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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