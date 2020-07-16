Sen'den, 15 Temmuz şehitleri için fener alayı
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Sen'den, 15 Temmuz şehitleri için fener alayı

Sen'den, 15 Temmuz şehitleri için fener alayıMEMUR- Sen Konfederasyonu, 15 Temmuz darbe girişiminin halk tarafından bastırılmasının 4'üncü yıldönümünde, şehitler anısına fener alayı yürüyüşü gerçekleştirdi.

16.07.2020 03:11 | Son Güncelleme: 16.07.2020 04:37

Sen'den, 15 Temmuz şehitleri için fener alayı

MEMUR- Sen Konfederasyonu, 15 Temmuz darbe girişiminin halk tarafından bastırılmasının 4'üncü yıldönümünde, şehitler anısına fener alayı yürüyüşü gerçekleştirdi.

Sen'den, 15 Temmuz şehitleri için fener alayı

Kaynak: DHA

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