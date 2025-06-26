Sen dede ben dede, bu ati kim tımar ede TDK'da var mı?

Sen dede ben dede, bu ati kim tımar ede TDK'da var mı?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Sen dede ben dede, bu ati kim tımar ede tdk da var mı sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Sen dede ben dede, bu ati kim tımar ede tdk da var mı

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Sen dede ben dede, bu ati kim tımar ede tdk da var mı sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

TDK'DE HANGİ ŞEKİLDE BİR ATASÖZÜ YER ALMAZ?

A: Sen zot ben zot, ata kim vere ot

B: Sen dede ben dede, bu atı kim tımar ede

C: Sen usta ben usta, balıkları kim tuta

D: Sen ağa ben ağa, koyunları kim sağa

Cevap: C

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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