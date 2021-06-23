Sen Çal Kapımı yeni sezon nerede çekiliyor? Sen Çal Kapımı Şile'de hangi otelde çekildi?

Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in paylaştığı Sen Çal Kapımı yeni sezona damga vurdu. Peki, Sen Çal Kapımı yeni sezon nerede çekiliyor? Sen Çal Kapımı Şile'de hangi otelde çekildi?

FOX ekranlarının sevilen dizisi yeni sezona iddialı başladı. Sen Çal Kapımı çekildiği yerler izleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Sen Çal Kapımı yeni sezon nerede çekiliyor? Sen Çal Kapımı Şile'de hangi otelde çekildi?

SEN ÇAL KAPIMI YENİ SEZON NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sen Çal Kapımı çekildiği yerler izleyenler tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaştığı Sen Çal Kapımı Antalya'da çekimler sırasında görüntülendi.

SEN ÇAL KAPIMI NE ZAMAN?

Yeni sezon ile birlikte 9 Haziran Çarşamba itibarıyla her Çarşamba saat 20.00'de yeni bölümleriyle