Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman? Sen Çal Kapımı 5. bölüm fragmanı izle! Sen Çal Kapımı 6. fragmanı yayınlandı mı?

Ekranları sevilen dizisi Sen Çal Kapımı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Sen Çal Kapımı dizisi izlemek isteyen izleyiciler Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman, Sen Çal Kapımı 5. bölüm fragmanı izle! Sen Çal Kapımı son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Sen Çal Kapımı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Sen Çal Kapımı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman, Sen Çal Kapımı Sen Çal Kapımı 5. bölüm fragmanı izle, Sen Çal Kapımı 6. fragmanı yayınlandı mı, Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. İşte, haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Serkan baba olmaya hazır, ama nasıl yapacağı hakkında hiçbir fikri yok. Bir taraftan kızıyla olabildiğince vakit geçirip babalığın zorluklarını öğrenirken, bir taraftan da Eda'yla arasını düzeltmenin peşinde. Eda ise kendini Serkan'a kaptırmamak için zorlanıyor. Hele Serkan'ın gizli odasını bulduktan sonra bu aşka nasıl hayır diyebilir? Bu arada Ayfer ve Aydan, Serkan ile Eda'nın arasında olup bitenlerden habersiz velayet almanın peşinde. Ama işler kimsenin planladığı gibi gitmeyecek…

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan Kiraz'ın kendi kızı olduğunu öğrenmiştir ama ona babalık yapmaya hazır olmadığını düşünmektedir. Serkan'ın bu kararı Eda'nın büyük bir hayal kırıklığı ve öfke yaşamasına neden olur. Bu arada Kiraz tam doğum gününde ortadan kaybolur. Herkes Kiraz'ı bulmak için seferber olsa da Kiraz'dan hiçbir iz yoktur. Eda Kiraz'ın başına bir şey geldiğinden korkmaktadır. Kiraz gerçekten nerededir?

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!