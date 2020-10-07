Sen Çal Kapımı ne zaman başlayacak? Sen Çal Kapımı oyuncuları kimler? Sen Çal Kapımı konusu nedir? Sen Çal Kapımı saat kaçta?
Yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar'ın oturduğu ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun kaleme aldığı "Sen Çal Kapımı" dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla ekrana gelecek. Sen Çal Kapımı hangi kanalda yayınlanıyor? Sen Çal Kapımı saat kaçta başlayacak? Sen Çal Kapımı konusu nedir? Sen Çal Kapımı oyuncuları kimler?
Yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar'ın oturduğu ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun kaleme aldığı "Sen Çal Kapımı" dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla ekrana gelecek. Senaryosu ile seyirciyi meraklandıran dizi Sen Çal Kapımı ekranlarında saat 20.00'da ekranlarda olacak. Sen Çal Kapımı oyuncuları kimler? Sen Çal Kapımı konusu nedir?
SEN ÇAL KAPIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sen Çal Kapımı her hafta Çarşiamba akşamı Fox TV'de yayınlanıyor. Dizi saat 20.00'de başlayacaktır.
SEN ÇAL KAPIMI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Her hafta Çarşamba günleri yayınlanan dizi saat 20.00'da başlamaktadır.
SEN ÇAL KAPIMI KONUSU NEDİR?
Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda Yıldız, yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat ile karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, Eda'ya kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa, bursunu geri vermeyi teklif eder.Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar.
SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI KİMLERDİR?
Eda Yıldız (Hande Erçel)
Serkan Bolat (Kerem Bürsin)
Aydan Bolat (Neslihan Yeldan)
Selin Atakan (Bige Önal)
Ayfer Yıldız (Evrim Doğan)
Kaan Karadağ (İsmail Ege Şaşmaz)
Engin Sezgin (Anıl İlter)
Ceren Başar (Melisa Döngel)
Ferit Şimşek (Çağrı Çıtanak)
Melek Yücel (Elçin Afacan)
Figen Yıldırım (Sitare Akbaş)
Seyfi Çiçek (Alican Aytekin)