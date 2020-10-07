Sen Çal Kapımı ne zaman başlayacak? Sen Çal Kapımı oyuncuları kimler? Sen Çal Kapımı konusu nedir? Sen Çal Kapımı saat kaçta?

Yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar'ın oturduğu ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun kaleme aldığı "Sen Çal Kapımı" dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla ekrana gelecek. Sen Çal Kapımı hangi kanalda yayınlanıyor? Sen Çal Kapımı saat kaçta başlayacak? Sen Çal Kapımı konusu nedir? Sen Çal Kapımı oyuncuları kimler?