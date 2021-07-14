Sen Çal Kapımı canlı izle! FOX Tv Sen Çal Kapımı 45. bölüm yeni bölüm canlı izle! Sen Çal Kapımı son bölümde neler oldu?

FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı bugün 45. bölüm yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Dizi 20:00 'da FOX TV ekranlarında başlayacak. Sen Çal Kapımı canlı izle! FOX TV canlı izle! Sen Çal Kapımı yeni bölüm canlı izle! Sen Çal Kapımı son bölümünde neler oldu? Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler oldu?

Kerem Bursin'in başrollerinde olduğu Sen Çal Kapımı dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sen Çal Kapımı 45. fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı izle! Sen Çal Kapımı 45. bölüm izle! Sen Çal Kapımı yeni bölüm canlı izle! Sen Çal Kapımı son bölümünde neler oldu? İşte detaylar haberimizde…

SEN ÇAL KAPIMI 45. BÖLÜM CANLI İZLE!

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan baba olmaya hazır, ama nasıl yapacağı hakkında hiçbir fikri yok. Bir taraftan kızıyla olabildiğince vakit geçirip babalığın zorluklarını öğrenirken, bir taraftan da Eda'yla arasını düzeltmenin peşinde. Eda ise kendini Serkan'a kaptırmamak için zorlanıyor. Hele Serkan'ın gizli odasını bulduktan sonra bu aşka nasıl hayır diyebilir? Bu arada Ayfer ve Aydan, Serkan ile Eda'nın arasında olup bitenlerden habersiz velayet almanın peşinde. Ama işler kimsenin planladığı gibi gitmeyecek…

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM İZLE!

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİNİN KONUSU

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat'la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda'ya bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

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SEN ÇAL KAPIMI 45. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!