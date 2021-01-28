Sen Çal Kapımı 29. Bölüm 2. Fragmanı
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Sen Çal Kapımı 29. Bölüm 2. Fragmanı

28.01.2021 13:44 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:48

Sen Çal Kapımı 31 Ocak Cumartesi Akşamı FOX'ta!

Sen Çal Kapımı 31 Ocak Cumartesi Akşamı FOX'ta!

Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yanı sıra Neslihan Yeldan, İlayda Çevik, Evrim Doğan, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimleri barındıyor.

#SenÇalKapımı #KeremBürsin #HandeErçel

Sen Çal Kapımı 29. Bölüm 2. Fragmanı

Kaynak: DailyMotion.com

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