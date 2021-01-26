Semiramis Pekkan yıllara meydan okuyor
26.01.2021 13:46 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:49
Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. 72 yaşındaki Pekkan, fiziğiyle adeta yıllara meydan okuyor
Tek başına alışverişe çıkan Pekkan, bir süre AVM içerisinde ki mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.
Alışveriş süresi boyunca maske ve mesafe kurallarına uyduğu dikkatlerden kaçmayan Pekkan, kısa sürede alışverişini tamamlayıp, kendisini almaya gelen özel aracına binerek AVM'den ayrıldı.
Kaynak: Snob Magazin