Sema Bekmez kimdir? Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hakkında merak edilenler

Vefatıyla gündeme gelen Sema Bekmez'in hayatı merak ediliyor. Peki, Sema Bekmez neden öldü? Sema Bekmez kaç yaşındaydı? Murat Göğebakan ile Sema Bekmez neden ayrıldı?

Murat Göbebakan'ın eski eşi Sema Bekmez'in bu hayatını kaybettiği açıklandıktan sonra Sema Bekmez'in hayatına dair pek çok soru merak edildi. Peki, Sema Bekmez kimdir?

SEMA BEKMEZ KİMDİR?

Menajer/organizatör olarak görev yapan Sema Bekmez, ünlü isim Murat Göğebakan'ın eski eşidir. Göğebakan ve Bekmez 2000 yılında nikah masasına oturmuştu. Yaklaşık 11 yıl süren evlilik 2011 yılında son bulmuştu; çiftin bu evlilikten Bülent isminde bir de oğulları bulunuyor.

Murat Göğebakan 2009 yılında kansere yakalanmış, bir süre sonra da eşinden boşanmıştı. İkilinin boşanmasının nedeninin ihanet olduğu iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı, kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşine boşanma davası açmış ve çift 2011 yılında resmen boşanmıştı. Murat Göğebakan, "Kanseri yendim, ihanete yenildim" demişti.

SEMA BEKMEZ NEDEN ÖLDÜ?

51 yaşındaki Bekmez'in şeker komasına girerek yaşamını yitirdiği belirtildi. Ay yüzlüm, Yaralı gibi şarkılarla unutulmaz isimlerden biri olan Göğebakan ve Bekmez 2000 yılında evlenmiş ve 11 yıl evli kalmıştı. Çiftin bu evlilikten Bülent isminde bir de oğulları bulunuyor.