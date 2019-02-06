Selvi Kılıçdaroğlu Ameliyat Edildi

Selvi Kılıçdaroğlu Ameliyat Edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu kaldırıldığı hastanede ameliyat edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ameliyat oldu. Selvi Kılıçdaroğlu'nun yarın taburcu edileceği belirtildi.

CHP BASIN BİRİMİ AÇIKLAMA YAPTI

Selvi Kılıçdaroğlu'nun ameliyatına ilişkin CHP Basın Birimi'nden açıklama yapıldı.

Açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saygıdeğer eşleri Selvi Kılıçdaroğlu'na bugün öğle saatlerinde ürolojik cerrahi operasyonu gerçekleştirilmiştir. Sayın Selvi Kılıçdaroğlu'nun yarın hastaneden taburcu olması planlanmaktadır. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verildi

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