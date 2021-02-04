Selinos Antik Kanalı'nı gün yüzüne çıkaracak projede dere yatağı temizliğine başlandı

İzmir'in Bergama ilçesindeki Pergamon Antik Kenti'nde başlatılan Selinos Antik Kanalı Restorasyon ve Islah Projesi kapsamında dere yatağında yüzeysel temizlik başlatıldı.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, yaptığı yazılı açıklamada, projeyle başlatılan çalışmalar tamamlandığında eşi benzeri bulunmayan bir turizm alanına kavuşulacağını belirtti.

Koştu, "Geçmiş dönem belediye başkanlarının hayali olan projeyi yapmak bize nasip oldu. Çok meşakkatli bir projelendirme sürecini göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yaptık. Israrlı takiplerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle, UNESCO Dünya Mirası Bergama'mızı şahlandıracak projemize başladık." ifadelerini kullandı.

Koştu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın projeyi yakından takip ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Projemizi, Cumhurbaşkanımız 22 Şubat 2020'de ilçemize yaptığı ziyarette müjdelemişti. Projemiz Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin emekleriyle DSİ Genel Müdürlüğü öncülüğünde ihaleye çıkarıldı. İhalesi sonuçlandı ve iş teslimi yapıldı. Tamamlandığında 3 bin yıllık antik kentin kalbi niteliğindeki Selinos Antik Kanalı yeniden gün yüzüne çıkacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin