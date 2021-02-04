Selinos Antik Kanalı'nı gün yüzüne çıkaracak projede dere yatağı temizliğine başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Selinos Antik Kanalı'nı gün yüzüne çıkaracak projede dere yatağı temizliğine başlandı

04.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:54
Selinos Antik Kanalı'nı gün yüzüne çıkaracak projede dere yatağı temizliğine başlandı

İzmir'in Bergama ilçesindeki Pergamon Antik Kenti'nde başlatılan Selinos Antik Kanalı Restorasyon ve Islah Projesi kapsamında dere yatağında yüzeysel temizlik başlatıldı.

İzmir'in Bergama ilçesindeki Pergamon Antik Kenti'nde başlatılan Selinos Antik Kanalı Restorasyon ve Islah Projesi kapsamında dere yatağında yüzeysel temizlik başlatıldı.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, yaptığı yazılı açıklamada, projeyle başlatılan çalışmalar tamamlandığında eşi benzeri bulunmayan bir turizm alanına kavuşulacağını belirtti.

Koştu, "Geçmiş dönem belediye başkanlarının hayali olan projeyi yapmak bize nasip oldu. Çok meşakkatli bir projelendirme sürecini göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yaptık. Israrlı takiplerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle, UNESCO Dünya Mirası Bergama'mızı şahlandıracak projemize başladık." ifadelerini kullandı.

Koştu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın projeyi yakından takip ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Projemizi, Cumhurbaşkanımız 22 Şubat 2020'de ilçemize yaptığı ziyarette müjdelemişti. Projemiz Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin emekleriyle DSİ Genel Müdürlüğü öncülüğünde ihaleye çıkarıldı. İhalesi sonuçlandı ve iş teslimi yapıldı. Tamamlandığında 3 bin yıllık antik kentin kalbi niteliğindeki Selinos Antik Kanalı yeniden gün yüzüne çıkacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Enis Berberoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Feyza Aktan Barış Manço Guy Ritchie Deniz Akkaya
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mesut Özil Deniz Türüç Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ankara Antalya Almanya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Selinos Antik Kanalı'nı gün yüzüne çıkaracak projede dere yatağı temizliğine başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 15:56:20. #1.16#
title