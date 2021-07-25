Ünlü oyuncu evleniyor

Ünlü oyuncu Berk Atan, sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile evleniyor. Atan, kısa süre önce aşk yaşamaya başladığı Selin Yağcıoğlu'na tektaş yüzük aldı. İşte detaylar...

Oyuncu Berk Atan ve sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu bir süredir Çeşme'de tatil yapıyor. Sevgililer geçtiğimiz akşam arkadaşlarıyla eğlencedeydi. Instagram'da paylaşılan fotoğraflarda Yağcıoğlu'nun tektaşı dikkat çekti. Berk Atan'ın ilişkileri henüz çok yeni olmasına rağmen Selin Yağcıoğlu'na evlenme teklif ettiği ve "evet" yanıtını aldığı konuşuluyor. Yağcıoğlu, 2018 yılında Gökhan Balarısı'yla nikah masasına oturmuş, bu evlilikten bir kızı olmuş ve geçen yıl da boşanmıştı.

Kaynak: Snob Magazin