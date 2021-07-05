Selin Şekerci ve İbrahim Selim aşkı belgelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Selin Şekerci ve İbrahim Selim aşkı belgelendi

Selin Şekerci ve İbrahim Selim aşkı belgelendi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz hafta aşk yaşadıkları haberlerini doğrulayan oyuncu Selin Şekerci ve İbrahim Selim'in birlikte ilk karelerini çekmek bana nasipmiş! İşte detaylar...

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Nisan ayında oyuncu-sunucu İbrahim Selim'in programına katılan Selin Şekerci, o anları sosyal medya hesabından paylaşmış ve Selim'e övgüler yağdırmıştı. Haklarında çıkan aşk iddiaları için "Evet, doğru. Şu an her şey çok güzel ve yolunda" diyen güzel oyuncu, önceki gün sevgilisiyle Zorlu'da alışveriş yaparken karşıma çıktı. Marmaris tatiline çıkmadan önce İbrahim Selim kendisine kıyafet bakarken, Selin Şekerci telefonu elinden düşürmedi!

Selin Şekerci ve İbrahim Selim aşkı belgelendi

Kaynak: Snob Magazin

Yeni aşka yelken açan Selin Şekerci ile İbrahim Selim baş başa tatile çıktı
Yeni aşka yelken açan Selin Şekerci ile İbrahim Selim baş başa tatile çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Hulusi Akar Meral Akşener Mehmet Kasapoğlu
Magazin Kartal Tibet Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ Yiğit Marcus Aral
Spor Erol Bulut Aziz Yıldırım Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Selin Şekerci ve İbrahim Selim aşkı belgelendi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 12:21:30. #1.14#

title