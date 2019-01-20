Selfie Çekerken Uçurumdan Düşen Fenomenlerin Otopsi Raporu Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz Ekim ayında 240 metre yükseklikteki kayalıklardan düşerek feci şekilde can veren sosyal medya fenomeni Meenakshi Moorthy ve Vishnu Viswanath adlı çiftin, otopsi ve toksikoloji raporları ortaya çıktı.

KAYALIKLARDAN DÜŞEREK CAN VERMİŞLERDİ

Fenomen Meenakshi Moorthy ve Vishnu Viswanath çifti, ABD'nin California eylaetindeki Yosemite Ulusal Parkı'nı ziyaret edip sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunacaktı. Ancak çiftin tatili faciayla son buldu. Genç çift Ekim ayındaki kazada, selfie çekmek isterken kayalıklaran düşerek feci şekilde can verdi. Çiftin ölümü sevenlerini yasa boğarken pek çok kişi park yönetimine tepki gösterdi. Çiftin otopsi ve toksikoloji raporu ise geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Çiftin, düştükleri esnada kanlarında alkol bulunduğu, alkolün seviyesi belirlenemese de bu sebeple düşmüş olabilecekleri belirtildi. Çiftin cenazeleri 'Hindistan'a gönderilebilecek durumda olmadığı' için geçtiğimiz aylarda ABD'de yapılmıştı.