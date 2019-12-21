Selendi'de SYDV Mütevelli Heyeti Muhtarlık Seçimi yapıldı

21.12.2019 09:21 | Son Güncelleme: 21.12.2019 09:26

Selendi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli heyetinde yer alacak 2 muhtar için seçim yapıldı.



Manisa'nın Selendi ilçesinde mütevelli heyetinde yer alacak 2 muhtar için muhtarlar oy kullanarak, mütevelli heyetine girecek 2 kişiyi belirledi. 2 Muhtarın başvuruda bulunduğu mütevelli heyeti seçimleri sonrasında, Karşıova Mahalle Muhtarı Yusuf Azman ve Kabaklar Mahalle Muhtarı Faik Onur SYDV 2020 yılı faaliyet dönemi mütevelli heyetine seçilerek muhtarları temsil etme hakkı kazandı. Yeni seçilen mütevelli heyeti üyesi muhtarları tebrik ederek görevlerinde başarılar dileyen Selendi Kaymakamı Can Atak, toplantıya katılan tüm muhtarlara da teşekkür etti. Selendi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılan seçime Selendi Kaymakamı Can Atak, SYDV Müdürü Çağlar Yılmaz, mütevelli heyeti üyesi daire amirleri ve muhtarlar katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA