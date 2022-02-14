Selendi'de samanlıktan çıkan yangın eve sıçradı - Haberler
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Selendi'de samanlıktan çıkan yangın eve sıçradı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Selendi'de samanlıktan çıkan yangın eve sıçradı

Manisa'nın Selendi ilçesinde iki katlı evin alt katında bulunan samanlıkta çıkan yangın eve sıçradı.

SELENDİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Selendi ilçesinde iki katlı evin alt katında bulunan samanlıkta çıkan yangın eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın çok büyümeden söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı kırsal Çortak Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Şentürk'e (68) ait 2 katlı evin alt katında bulunan samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kimsenin olmadığı evde bir anda büyüyen alevler üst kata sıçradı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Selendi'de samanlıktan çıkan yangın eve sıçradı

Selendi'de samanlıktan çıkan yangın eve sıçradı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Selendi, İtfaiye, Manisa, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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