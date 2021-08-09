Selde mahsur kalan akrabasını traktörle böyle kurtardı
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Selde mahsur kalan akrabasını traktörle böyle kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Harun Aksu - Haberler | Güncel

Selde mahsur kalan akrabasını traktörle böyle kurtardı Van'ın Başkale ilçesine bağlı Yanal Mahallesi'nde 1 Ağustos'ta yaşanan selde minibüste mahsur kalan Mevlüt Alagöz, akrabası Mehmet Döner tarafından traktörle kurtarıldı.

Selde mahsur kalan akrabasını traktörle böyle kurtardı

VAN - Van'ın Başkale ilçesine bağlı Yanal Mahallesi'nde 1 Ağustos'ta yaşanan selde minibüste mahsur kalan Mevlüt Alagöz, akrabası Mehmet Döner tarafından traktörle kurtarıldı.

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Yanal Mahallesi'nde 1 Ağustos'ta yaşanan selde minibüste mahsur kalan Mevlüt İşlegöz, akrabası Mehmet Döner tarafından traktörle kurtarıldı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.Başkale ilçesi ve kırsalında 1 Ağustos'ta etkili olan sağanakla birlikte ilçe merkezi ve çevresindeki birçok mahallede etkili olan sel suları, Esenyamaç'ta 10'a yakın evin yıkılmasına neden olurken, Yanal Mahallesi de selden zarar gördü. Ekili alanların sular altında kaldığı mahallede yeni görüntüler de ortaya çıktı. Minibüsüyle mahallenin dışında olan Mevlüt Alagöz, selin geldiğini duyunca evde bulunan ailesine ulaşmak için hemen yola çıktı. Alagöz, evine doğru ilerlerken, bir anda sel suları içinde kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen akrabası Mehmet Döner traktörüyle, sel suları içinde kalan Alagöz'ü kurtardı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, evdeki eşini ve 6 çocuğundan endişe duyduğu için mahalleye giderken bir anda suların içinde kaldığını belirten Alagöz, "Orada bulunanlar beni görünce hemen yakınıma haber vermişler. Kısa sürede bölgeye gelen yakınım Mehmet Döner, traktörüyle beni kurtardı. Mahalledeki vatandaşlarda yardımcı oldu. Beni kurtardıkları için herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Selde mahsur kalan akrabasını traktörle böyle kurtardı
Selde mahsur kalan akrabasını traktörle böyle kurtardı
Selde mahsur kalan akrabasını traktörle böyle kurtardı
Selde mahsur kalan akrabasını traktörle böyle kurtardı
Selde mahsur kalan akrabasını traktörle böyle kurtardı
Selde mahsur kalan akrabasını traktörle böyle kurtardı
Selde mahsur kalan akrabasını traktörle böyle kurtardı
Selde mahsur kalan akrabasını traktörle böyle kurtardı
Selde mahsur kalan akrabasını traktörle böyle kurtardı
Selde mahsur kalan akrabasını traktörle böyle kurtardı
Selde mahsur kalan akrabasını traktörle böyle kurtardı
Selde mahsur kalan akrabasını traktörle böyle kurtardı
Selde mahsur kalan akrabasını traktörle böyle kurtardı
Selde mahsur kalan akrabasını traktörle böyle kurtardı
Selde mahsur kalan akrabasını traktörle böyle kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Harun Aksu

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