Selde evinde mahsur kalan yaşlı kadın telefonda gözyaşları içerinde böyle yardım istedi
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Selde evinde mahsur kalan yaşlı kadın telefonda gözyaşları içerinde böyle yardım istedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Selde evinde mahsur kalan yaşlı kadın telefonda gözyaşları içerinde böyle yardım istedi Selde evinde mahsur kalan kadın korku dolu anlar yaşadı Gözyaşları içinde yardım isteyen kadın iş makinesiyle kurtarıldı Düzce'de meydana gelen selde evinde mahsur kalan kadın, gözyaşı dökerek yardım...

Selde evinde mahsur kalan yaşlı kadın telefonda gözyaşları içerinde böyle yardım istedi

Selde evinde mahsur kalan kadın korku dolu anlar yaşadı

Gözyaşları içinde yardım isteyen kadın iş makinesiyle kurtarıldı

DÜZCE - Düzce'de meydana gelen selde evinde mahsur kalan kadın, gözyaşı dökerek yardım istediği itfaiye tarafından iş makinesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Düzce'nin Konuralp bölgesi Tepecik sokakta bulunan 3 katlı apartmanın 1'inci katında yaşayan Zekiye B. (70), sel nedeniyle evinde mahsur kaldı. Sel sularının kapısına kadar geldiği kadın dışarı çıkamayacağını anlayınca itfaiye ekiplerini aradı. Korku dolu anlar yaşayan ve gözyaşı dökerek itfaiyeden yardım isteyen Zekiye B.'nin yaşadığı evin adresini öğrenen ekipler yaşlı kadını kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler, Zekiye B.'nin mahsur kaldığı eve iş makinesi yardımıyla ulaştı. İtfaiye ekipleri yaşlı kadını ve apartmandaki diğer vatandaşları iş makinesinin kepçesine bindirerek kent merkezine götürdü.

Selde evinde mahsur kalan yaşlı kadın telefonda gözyaşları içerinde böyle yardım istedi
Selde evinde mahsur kalan yaşlı kadın telefonda gözyaşları içerinde böyle yardım istedi
Selde evinde mahsur kalan yaşlı kadın telefonda gözyaşları içerinde böyle yardım istedi
Selde evinde mahsur kalan yaşlı kadın telefonda gözyaşları içerinde böyle yardım istedi
Selde evinde mahsur kalan yaşlı kadın telefonda gözyaşları içerinde böyle yardım istedi
Selde evinde mahsur kalan yaşlı kadın telefonda gözyaşları içerinde böyle yardım istedi
Selde evinde mahsur kalan yaşlı kadın telefonda gözyaşları içerinde böyle yardım istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldız

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