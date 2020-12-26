Selda Bağcan: Ben sol muhafazakarım, açık giyinmeyi ayıp buluyorum
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Selda Bağcan: Ben sol muhafazakarım, açık giyinmeyi ayıp buluyorum

26.12.2020 11:31 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:35
Selda Bağcan: Ben sol muhafazakarım, açık giyinmeyi ayıp buluyorum

Sizi sahnede hiç abartılı kostümlerle ya da dekolte kıyafetlerle göremiyoruz.

Sizi sahnede hiç abartılı kostümlerle ya da dekolte kıyafetlerle göremiyoruz. Özellikle görselliğin bu kadar önemli olduğu bir çağda. Hiç mi gerek duymuyorsunuz?

Aslında benim çok özel sahne kostümlerimin olduğu bir dönem var; terzim Yıldırım Mayruk idi. Ama senin tevellüt yetmez ona. Ben Zeki Müren'le gazinolara çıktım. Onunki gibi değildi ama bana yakışan şeyler yapılıyordu. Müzeyyen Senar'ın solist altı olarak çıktım. Ama yine bakınca, hanım hanımcıktı hep. Dekolte zaten mümkün değil. Hayatımda hiç açık giymedim. Öyle omuzlarımı göstermek falan…

Neden? 

'Sol muhafazakar' diyorlar ya hani, (Gülüyor) işte ben tam oyum. Sevmiyorum açık giyinmeyi, ayıp geliyor. Hatta bazı politikacıların eşlerini görüyorum, şok oluyorum. Benim tarzımın esprili bir anlatımı vardır. 'Devrimci bacı' kıyafeti derler (Gülüyor). Ben böyle iyi ve rahat hissediyorum. Günlük hayatımda da zaten çok sade giyinirim. Sahnede sadece bir tık daha özenliyim.

Kaynak: Hürriyet

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 12:02:20. #1.15#
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