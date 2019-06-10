Yunanistan'da Türk diplomatların araçları kundaklandı

Yunanistan'ın Selanik kentinde diplomatik görevli iki Türk'e ait araçlar sabah saatlerinde kundaklandı. Yunanistan Türk diplomatların araçlarının kundaklanmasını kınadı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kentin farklı noktalarında bulunan park halindeki iki araç sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Türkiye'nin Selanik Ticaret Ataşesi Serkan Buralı'ya ait diplomatik plakalı araç kent merkezindeki evinin önünde kundaklandı.

BENZİN DÖKÜP YAKTILAR

Kısa süre sonra da yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bir noktada kentteki uluslararası bir kuruluşta çalışan Türk kadına ait aracın üzerine benzin dökülerek yakıldı.

İtfaiyenin müdahalede bulunduğu araçlar kullanılamaz hale gelirken, etraftaki birçok araç da hasar gördü. Olayda yaralanan olmadı.

Yunan emniyeti ve itfaiye teşkilatının olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

YUNANİSTAN'DAN AÇIKLAMA

Yunanistan Dışişleri Bakanlığınca, Selanik'te Türk diplomatların araçlarına yönelik kundaklamalar kınandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Selanik'te bugün gerçekleşen ve Türk Başkonsolosluğu görevlisi ile Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankasının Türk çalışanının araçlarına yönelik kundaklamaları en sert şekilde kınıyoruz."ifadelerine yer verildi.

"Kabul edilemez ve sorumsuzca" saldırıların amaçlarına ulaşamayacağı belirtilen açıklamada, Yunan makamlarının saldırıların sorumlularını adalet önüne getireceği ifade edildi.

Kaynak: AA