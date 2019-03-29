Selahattin Demirtaş, Twitter'dan Seçmene Çağrı Yaptı: Günlük Siyasi Tartışmaları Sandığa Götürmeyin

Edirne Cezaevin'de tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada 31 Mart'ta sandığa gidecek seçmene çağrı yaptı. Demirtaş, "Sandığa giderken, yanınıza günlük sığ siyasi tartışmaları almayın lütfen. Onları geride bırakın." dedi.

Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından yerel seçimle ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Demirtaş'ın açıklamaları:

"İSYAN ETTİNİZ, HAKLISINIZ DA..."

"Herkese merhabalar. Biliyorum, seçim sürecinde zaman zaman çok öfkelendiniz, isyan ettiniz. Haklısınız da. Ama artık bunları aşan bir durumdayız. Pazar günü sandıklar kuruluyor. Sandığa giderken, yanınıza günlük sığ siyasi tartışmaları almayın lütfen. Onları geride bırakın."

"GELECEK DAHA ÖNEMLİ"

"Geçmiş tümden önemsiz değildir. Geçmişi, gördüklerimizi ve yaşadıklarımızı kesinlikle unutmayalım. Ama gelecek daha önemlidir. Daha iyi bir gelecek için, tüm seçmenlerimizi, partimiz HDP'nin seçim stratejisine destek olmaya çağırıyorum."

"ADAY ÇIKARILMAYAN YERLERDEKİ OY GÜCÜMÜZÜN GÖSTERGESİ"

"Bu seçimin belirleyicisi direkt olarak sizsiniz. Belirleyici etkimizi sadece kayyumlardan geri alacağımız şehirlerde değil, her yerde göstermek için tarihi bir fırsat var kapımızda. Aday çıkarmadığımız şehirlerde kullanacağımız stratejik oylar, gücümüzün göstergesi olacak."

Selahattin Demirtaş

"SEÇİM SONUÇLARINI SİZ BELİRLEYECEKSİNİZ"

"Partimiz HDP'nin aday çıkarmadığı yerlerde, partimizin gösterdiği adaya oy vererek hem bulunduğunuz yerin hem de genelin seçim sonuçlarını bizzat siz belirleyeceksiniz."

İLK KEZ OY KULLANACAKLARA ÇAĞRI

"Özellikle ilk kez oy kullanacaklar olmak üzere tüm genç arkadaşlar. Sizlere sesleniyorum. Sakın, 'Benim oyum neyi değiştirir ki' diye düşünmeyin. Lütfen sandığa gidin ve oyunuzu kullanın. Sizlere güveniyorum."

"SİZLERLE YAN YANA OLAMAYACAĞIM AMA..."

"Değerli yurttaşlarım; seçim akşamı belki sizlerle yan yana olamayacağım ama Edirne'deki hücremden, sizlerle aynı ekrana bakacağım. Hepimizi mutlu edecek oylarınızı, o ekrana gelecek seçim sonuçlarında görmek üzere sevgiler, selamlar…"