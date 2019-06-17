Selahattin Demirtaş tahliye mi edilecek? Avukatından açıklama geldi

RSFM'de İstanbul seçimlerine ilişkin konuşan gazeteci Nevzat Bingöl'ün "Selahattin Demirtaş'ın 18 Haziran Salı günü serbest bırakılacağı düşünülüyor" açıklaması sonrası siyaset ve medya kulislerinde 'Selahattin Demirtaş tahliye mi ediliyor?' diye konuşulmaya başlandı.

AVUKATINDAN YALANLAMA: 2020 YILINA KADAR CEZAEVİNDE

Gazetelere düşen bu haberin ardından İznews, Selahattin Demirtaş'ın Avukatı Mahsuni Kahraman'la görüştü.

Avukat Kahraman, "Demirtaş bu davada tahliye edilse bile, aldığı cezadan dolayı 2020 yılına kadar cezaevinde kalmak zorunda bırakılmıştır" dedi.

BİNGÖL'ÜN İDDİASI: DEMİRTAŞ SALI GÜNÜ TAHLİYE EDİLEBİLİR

Gazeteci Nevzat Bingöl, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 18 Haziran'da yapılacak olan duruşmasında bir tahliye beklentisi olduğunu belirtmiş, "Açıkçası bekleniyor, Ferhat Encü de serbest bırakıldı. Ama bu saatten sonra Öcalan'ı bile serbest bıraksalar bunun seçimde karşılığı olmaz deniliyor. Son söylemler ciddi travmalar yarattı" diye konuşmuştu.

AK Parti ve MHP'nin adayı Binali Yıldırım'ın Diyarbakır temaslarını değerlendiren Bingöl, Kürt seçmenin çok politize olduğunu ve bu tip jestlere rağmen 31 Mart öncesi kullanılan ağır ifadelerin belleklerde taze olduğunu belirtmişti.

"KEMALİST KÜRTLER"

"Öcalan'a yönelik tecridin kalkması gibi faktörler bile gösteriyor ki Kürtlerin oyu bu seçimde AK Parti'ye gitmeyecek. Kürt muhafazakar seçmen de AK Parti'ye vermeyecek. Bunun temel nedeni de önceki seçimde kullanılan ağır üslup" diyen Nevzat Bingöl, "Onun İmamoğlu'nu desteklemesi etkili olacaktır. Bu seçimi benim tabirim de 'Kemalist Kürtler' belirleyecek. Bu bir ironiydi ama Ak Parti karşıtlığı ile hayat buldu" diye konuşmuştu.

"SÜLEYMAN SOYLU, KÜRT SEÇMENİ RAHATSIZ EDİYOR"

Bingöl, muhafazakar Kürt seçmenin geçen sefer Saadet Partisi'ne oy verdiğini hatırlatmış, bu kitlenin de İmamoğlu yönünde oy verme eğiliminde olduğunu ifade etmişti. Kürt dini liderler, "meleler" ve AK Partili il, ilçe yöneticilerinin de İstanbul'u üs yaptığını aktaran Bingöl, buna rağmen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kürt seçmene yönelik sözlerinin, kayyım uygulamalarının seçmeni çok rahatsız ettiğine vurgu yapmış ve "Hiçbir Kürt seçmen melelerin hatırına, onun sözüne bakarak oy vermez hele de İstanbul'da" demişti.

"DEMİRTAŞ 18 HAZİRAN'DA TAHLİYE EDİLEBİLİR"

Selahattin Demirtaş'ın 18 Haziran'da yapılacak olan duruşmasında bir tahliye beklentisinin bölgede de olduğunu söyleyen Nevzat Bingöl, "Açıkçası bekleniyor, Ferhat Encü de serbest bırakıldı. Ama bu saatten sonra Öcalan'ı bile serbest bıraksalar bunun karşılığı olmaz deniliyor. Son söylemler ciddi travmalar yarattı. AK Partililer bile bu üsluptan rahatsızdı. Sonuçta, evet Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılacağı düşünülüyor ama zaten bir suçu olmadığını söylüyor vatandaş, onun tek suçu Erdoğan'a güçlü muhalefet yapmaktı diyorlar" ifadesini kullanmıştı.