Selahattin Demirtaş, "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz" sözüne açıklık getirdi

HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yargılandığı davada çözüm süreci döneminde Mardin mitinginde sarf ettiği "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz, heykelini" sözlerine açıklık getirdi. Demirtaş, "Sözleri söylediğim dönemdeki siyasi atmosferi hatırlamak lazım. Kendi cümlemi kurarken de eksiklik ve hata nedeniyle üzüldüğümü belirtmek isterim. Sonra anlatmaya çalıştım, öyle heykel meraklısı da değilim" diye konuştu.