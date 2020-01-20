: Selahattin Demirtaş'tan "Tiyatro" tartışmalarına ilk yorum: Dayanışma mesajıdır

20.01.2020 10:45 | Son Güncelleme: 20.01.2020 11:05

Tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Devran isimli kitabı sahneye taşınmış, Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Kadir İnanır tiyatroyu beraber izlemişti. Bu konu siyasi arenayı uzun süredir meşgul ederken konuya ilişkin bir açıklama da Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'tan geldi.

"TOPLUMA DAYANIŞMA MESAJI VERDİLER"

Independent Türkçe'ye konuşan Demirtaş, "Eşiniz Başak Demirtaş, Selvi Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu, sizin öykülerinizden hazırlanan oyunu birlikte izledi. Muhalefetteki aktörlerin eşlerinin bir araya gelmesi, size ya da topluma bir mesaj mı?" şeklinde yöneltilen soruya şu şekilde cevap verdi:

"Kadınların topluma verdikleri güçlü bir dayanışma mesajıdır bence. Toplumun bütün kesimleri diyalog, empati, yakınlaşma ve çözüm için yan yana gelmekten çekinmemeli. İnsanlar birbirlerinden ilelebet korkarak, çekinerek mi yaşasınlar?

Barış demek, barış istemek onurlu, erdemli bir tavırdır. Acıları kaşıyarak veya yarıştırarak toplumu sadece kamplara bölmüş olursunuz. Bizim özgürce, eşitçe, demokrasi içinde bir arada yaşamaya ihtiyacımız var. Kadınlar bu konuda cesur adımlar atıyorsa herkesin bundan sevinç ve mutluluk duyması lazım. Ben oradaki bütün kadınların toplumsal barış için güzel ve anlamlı bir şey yaptıklarını düşünüyor ve hepsine teşekkür ediyorum."

"YAKINLAŞMA TABANDA GERÇEKLEŞİYOR"

Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu'yla ikinci kez bir araya geliyor. Sizin hapishaneye girmeniz, CHP ile HDP tabanında bir yakınlaşma sağlamış olabilir mi?

"İnsanları birbirlerine yakınlaştıran şey ortak mağduriyetlerdir. İnsanlar yan yana gelerek ortak çözümler üretmek istiyorlar. Bu yakınlaşma, siyasetin tavanından önce tabanında gerçekleşiyor. Siyaset bunu geriden ve mecburiyetten takip ediyor. Yoksa birbirinden çok uzak gibi görünen toplumsal kesimler demokrasi ortak paydasında bir araya rahatlıkla geliyor zaten. Bizler de bu toplumsal gerçekliğe ve haklı beklentiye destek oluyoruz sadece."

NE OLMUŞTU?

Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Devran adlı kitabı sahneye taşınmıştı. Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Kadir İnanır tiyatroyu beraber izlemişti. Bu konu Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil olmak üzere birçok siyasi isimden büyük tepki görmüştü.

CHP'Lİ VE HDP'Lİ İSİMLER BERABER İZLEDİ

Devran'ı sahneye taşıyan sanatçı Jülide Kural ve Ömer Şahin'e ise Talat Yeşil ve Cemal Özkan enstrümanlarıyla eşlik etti. Tiyatro gösterimine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Sanatçı Kadir İnanır, CHP ve HDP'li yöneticiler de katıldı.

"MİLLETİM GEREKEN DERSİ VERECEKTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malum partinin önünde aylardır dururlarken ana muhalefetin başı ve heyeti yanında o partiyle birlikte bir teröristin yazmış olduğu kitabın sahnelendiği tiyatro oyununu izliyorlar. Milletim vakti geldiğinde bunlara gereken dersi verecektir" ifadeleriyle olaya tepki göstermişti.

BAKAN SOYLU DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tiyatroya gidenlerle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: Her yeri yakıp yıktılar, 39 kişiyi katlettiler. Talimatı PKK verdi. Türkiye'ye talimatı, o günkü HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve onların merkez yönetim kurulu üyeleri getiriyor. Selahattin Demirtaş bir tiyatro yazıyor. Birileri de karşısına geçip o tiyatroyu seyrediyor, alkışlıyor. Eksik yapmışsınız Kadir Efendi. Eksik yapmışsınız o tiyatroya gidenler. O tiyatronun bir tarafına şehit edilen Yasin Börü'nün de fotoğrafını assaydınız, katledilen 39 kişinin de fotoğraflarını assaydınız. Elinizdeki, kanları tiyatro oyunları ile temizleyemezsiniz. Bu milleti de aldatamazsınız. Bu ülkeyi de bölemeyeceksiniz. Yurt dışına gidip kulaklarına üflenen birtakım telkinlerle Türkiye'nin huzurunu bozamayacaksınız. Türkiye eski Türkiye değil.

KILIÇDAROĞLU DESTEK VERMİŞTİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bu saldırıların hiçbir etkisi olmadı. İki fotoğraf da çok güzeldi. Kadınların birliğini, gücünü gösteren çok güzel fotoğraflardı" ifadelerini kullanmıştı.

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