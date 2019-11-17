Selahattin Demirtaş'a 'Siyasi Cesaret' ödülü verildi
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Selahattin Demirtaş'a 'Siyasi Cesaret' ödülü verildi

HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a '2019 Özel Siyasi Cesaret Ödülü' verildi. Ödülü, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş alırken haberi ise CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu duyurdu.

17.11.2019 09:08 | Son Güncelleme: 17.11.2019 09:21

Almanya merkezli uluslararası İlerici İttifak ( Alliance), "2019 Özel Siyasi Cesaret Ödülü"nü bu yıl, 5 Kasım 2016'dan bu yana Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan 'nin (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanı 'a verdi. Ödülü, Demirtaş'ın eşi aldı.

CHP'Lİ SEZGİN TANRIKULU DUYURDU

Düzenlenen törene HDP Genel Başkan Yardımıcısı Hişyar Özsoy, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve çok sayıda kişi katıldı.

Sezgin Tanrkulu yaptığı paylaşımda, "Stockholm'de hoş bir tesadüf oldu bu akşam. Progressive Alliance Awards (Cesaret Ödülü) 2019'un bu yılki ödülü demokrasi, insan hakları ve barış için çabalarından dolayı arkadaşım aynı zamanda meslektaşım #SelahattinDemirtaş'a verildi" ifadelerini kullandı.

CHP MilletvekiliSezgin Tanrıkulu

Haber Videosu: Selahattin Demirtaş'a 'Siyasi Cesaret' ödülü verildi
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