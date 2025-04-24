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Selahaddin Eyyubi final mi yapıyor? Selahaddin Eyyubi neden final yapıyor?

Selahaddin Eyyubi final mi yapıyor? Selahaddin Eyyubi neden final yapıyor?
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2025 yayın döneminde birçok dizi erken final yaparak ekran macerasını noktalarken, bu listeye bir yenisi daha eklendi. İnci Taneleri, Deha ve Siyah Kalp dizilerinin ardından TRT 1'in önemli projelerinden biri olan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi de yolun sonuna geldi. Peki, Selahaddin Eyyubi final mi yapıyor? Selahaddin Eyyubi neden final yapıyor?

TRT 1'in büyük ilgi gören ve iki sezondur ekranlarda yer alan tarihi dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi için final kararı alındı. Dizi, 26 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak olan 58. bölümüyle ekranlara veda edecek. Peki, Selahaddin Eyyubi final mi yapıyor? Selahaddin Eyyubi neden final yapıyor?

SELAHADDİN EYYUBİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

TRT 1'in büyük ilgi gören ve iki sezondur ekranlarda yer alan tarihi dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi için final kararı alındı. Dizi, 26 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak olan 58. bölümüyle ekranlara veda edecek

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen ve tarihi anlatımıyla dikkat çeken dizi, izleyicileriyle vedalaşmaya hazırlanıyor. Yapımın final yapacağı haberi, televizyon dünyasında geniş yankı uyandırdı. Reyting mücadelesi ve azalan reklam gelirleri, birçok yapım gibi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisini de etkiledi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, tarihi olayları dramatik kurguyla harmanlayan dizi, özellikle Kudüs'ün fethine giden süreci anlatmasıyla geniş bir izleyici kitlesi kazanmıştı. Yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve prodüksiyon kalitesiyle öne çıkmıştı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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