Sel felaketini yaşayan Babaçay köyü sakinlerinden evlerine hüzünlü veda
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Sel felaketini yaşayan Babaçay köyü sakinlerinden evlerine hüzünlü veda

Sel felaketini yaşayan Babaçay köyü sakinlerinden evlerine hüzünlü veda
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop'un Ayancık ilçesindeki sel felaketinde büyük çapta hasarın oluştuğu Babaçay köyünün sakinleri, yıkımına başlanan evlerine hüzünle veda ediyor.

Sinop'un Ayancık ilçesindeki sel felaketinde büyük çapta hasarın oluştuğu Babaçay köyünün sakinleri, yıkımına başlanan evlerine hüzünle veda ediyor.

Bölgede 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından Babaçay köyünde vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediyor.

Afetin yol açtığı hasar nedeniyle yıkılmalarına karar verilen evlerindeki eşyayı boşaltan Babaçay köyü sakinleri, anılarını da geride bırakıyor.

Köy sakinlerinden Şeref Şahin, AA muhabirine, 35 yıllık anılarını, evlerini geride bıraktıklarını söyledi.

Sel felaketi gecesi yaşadıklarını anlatan Şahin, "Çok zor bir gece oldu bizim için. Çoluk çocuk 9 kişi vardık evde. Ne yapacağımız, nereye gideceğimiz de tam belli değil. İnşallah sonu hayırlı olur. Tek tesellimiz, canımıza bir şey olmaması." dedi.

"Biz buralara ev istemiyoruz artık"

Hüseyin Yılmaz da 35 yıllık evini geride bırakmanın hüznünü yaşadıklarını dile getirdi.

Maddi ve manevi olarak çok yıprandıklarını belirten Yılmaz, "Bu darbeyi yememiz üçüncü oldu. Bir kez heyelan olmuştu, bir kez de sel olmuştu yine. Bu, üç oldu. Biz buralara ev istemiyoruz artık. Yapılırsa ben görmesem de çocuklarım görecek. Tabii içimizde büyük acı var. Bütün servetimizi buraya verdim. Her şeyi görüyorsunuz, 35 yıllık birikim, anılar gitti. Annemin, babamın fotoğrafları vardı ama yok, hepsi gitti." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, afetin kendilerine psikolojik olarak da zarar verdiğini dile getirerek, "Artık yağmur yağmaya başlayınca korkuyoruz. Allah yardımcımız olsun." diye konuştu.

Sel felaketini yaşayan Babaçay köyü sakinlerinden evlerine hüzünlü veda
Sel felaketini yaşayan Babaçay köyü sakinlerinden evlerine hüzünlü veda
Sel felaketini yaşayan Babaçay köyü sakinlerinden evlerine hüzünlü veda

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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