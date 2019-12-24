Şehitler anısına düzenlenen futbol turnuvasında şehit babası unutulmadı
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Şehitler anısına düzenlenen futbol turnuvasında şehit babası unutulmadı

Karaman Boynuinceli Yörükleri Derneği, tarafından şehitler anısına düzenlenen futbol turnuvasında şehit babası unutulmadı.

24.12.2019 14:33 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:38
Şehitler anısına düzenlenen futbol turnuvasında şehit babası unutulmadı

Boynuinceli Yörükleri Derneği, tarafından şehitler anısına düzenlenen turnuvasında şehit babası unutulmadı.


Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Boynuinceli Yörükleri Derneği halı saha futbol turnuvası Karamanlı Şehitler anısına organize edildi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Halı Sahası'nda gerçekleştirilen ve 13 takımın katıldığı turnuvaya Karaman Belediye Başkanı ile Karamanlı Şehit Sözleşmeli Piyade Er Oğuzhan Küçük'ün babası Alaattin Küçük'te katıldı. Turnuvanın başlama vuruşu yapılmadan önce Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Boynuinceli Yörükleri Derneği yetkilileri tarafından şehit Oğuzhan Küçük'ün babası Alaattin Küçük'e şehidin fotoğrafının bulunduğu takımın forması hediye edildi. Şehidin babası formayı asker selamı vererek teslim aldı.


Günün anısına hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından başlama vuruşunu Başkan Savaş Kalaycı yaptı. - KARAMAN

Kaynak: İHA
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