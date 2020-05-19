Şehit Yüzbaşının cenazesi baba ocağını gönderildi
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Şehit Yüzbaşının cenazesi baba ocağını gönderildi

Şehit Yüzbaşının cenazesi baba ocağını gönderildi Kağızman'da güvenlik güçleriyle ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin cenazesi baba ocağı Isparta'ya gönderildi.

Şehit Yüzbaşının cenazesi baba ocağını gönderildi
19.05.2020 09:49 | Son Güncelleme: 19.05.2020 09:49

Şehit Yüzbaşının cenazesi baba ocağını gönderildi

KARS - Kağızman'da güvenlik güçleriyle ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin cenazesi baba ocağı Isparta'ya gönderildi.

Kars'ın Kağızman İlçesi Çemçe bölgesinde icra edilen Kapan-8 Harekatı'nda teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi için Harakani Havaalanı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Türker Öksüz, Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Rektör Prof. Dr. Hüsnü kapu, Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, kurum ve daire müdürleri ile şehidin silah arkadaşları, katıldı.

Törende şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin özgeçmişi okundu. Dualar okundu. Yapılan törenin ardından şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, gözyaşları arasından toprağa verilmek üzere askeri uçakla memleketi Isparta'ya gönderildi.

Kaynak: İHA

Manşet

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