Şehit Uzman Çavuş Kara mezarı başında anıldı
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Şehit Uzman Çavuş Kara mezarı başında anıldı

Şehit Uzman Çavuş Kara mezarı başında anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'in Baykan ilçesinde askeri zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Kara, şahadetinin seneyi devriyesinde jandarma personeli tarafından mezarında ziyaret edildi.

Siirt'in Baykan ilçesinde askeri zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Kara, şahadetinin seneyi devriyesinde jandarma personeli tarafından mezarında ziyaret edildi.

Şehit Jandarma uzman Çavuş Kara'nın şahadetinin seneyi devriyesi münasebetiyle İl Jandarma Komutanlığında görevli personel, şehidin ailesini ziyaret ettikten sonra mezarlığa giderek dua ettiler. Ayrıca jandarma personeli Deliosman Köyünde ikamet eden Gazi Haşim Şahan'i evinde ziyaret ettiler.

Kilisli Uzman Çavuş Halil İbrahim Kara, 9 Ağustos 2016 tarihinde Baykan İlçe Jandarma Komutanlığı'na gitmekte askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olmuştu. - KİLİS

Şehit Uzman Çavuş Kara mezarı başında anıldı
Şehit Uzman Çavuş Kara mezarı başında anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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