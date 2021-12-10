Şehit Uzman Çavuş Ali Sarı'nın naaşı memleketinde askeri uçak ile getirildi

BALIKESİR - Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı'nın naaşı memleketi Balıkesir'in Edremit ilçesine uçakla getirildi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda gerçekleştirilen tören sonrasında Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanından askeri uçak ile Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Koca Seyit Havalimanına getirilen Şehit Uzman Çavuş Ali Sarı'nın naaşı resmi tören ile karşılandı.

Aprona giriş yapan uçaktan alınan Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı'nın naaşı silah arkadaşlarının omuzunda taşınarak cenaze aracına alındı. Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı'nin evinin Kızılkeçili Kırsal Mahallesinde evinin önünde helallik alındıktan sonra ikindi namazı akabinde Zeytinli Merkez Cami önünde kılınacak cenaze namazı sonrasında Zeytinli Mezarlığında defnedilecek