Şehit Teğmen Fikret Dinçer'in cenazesinde göz yaşartan anlar: Bak kızım bu senin baban

24.09.2019 18:21

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in naaşı Konya'da toprağa verildi.

ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

Irak'ın kuzeyinde, PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki asker şehit oldu. Şehit askerlerden 26 yaşındaki Fikret Dinçer'in Türk bayrağına sarılı cenazesi Konya'da Musalla Mezarlığındaki Namazgaha getirildi. Konya Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Dinçer'in naaşı, tekbir ve salavatlar eşliğinde Konya Şehitliğine defnedildi. Kılınan cenaze namazına, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Konya Milletvekilleri Tahir Akyürek, Ahmet Sorgun, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, şehir protokolü, şehidin akrabaları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"BAK KIZIM BU SENİN BABAN, VEDA ET"

Şehit Dinçer'in cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından eşi Şerife Dinçer ve annesi Zübeyde Dinçer, tabuta sarılıp ağladı. Bu sırada bir yakınları şehidin 1 yaşındaki kızı Mina'yı getirip annesine verdi. Anne Şerife Dinçer de kızı Mina'ya eşinin fotoğrafını göstererek ''Bak kızım bu senin baban. Veda et babana'' dedi. O sırada minik Mina'nın ağlaması yakınlarını duygulandırdı. Şehit Dinçer'in cenazesi kılanan cenaze namazının ardından Konya Şehitliği'ne defnedildi.

Kaynak: İHA