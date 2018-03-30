Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz İstanbul Adalet Sarayı'nda Anıldı

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit oluşunun 3'üncü yıl dönümü nedeniyle İstanbul Adalet Sarayı'nda anma töreni düzenlendi. Törende konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Proje terör örgütlerinin temel amacı, ülkemizin istiklalini ve istikbalini ortadan kaldırmaktır" derken İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, eylem talimatını verenler hakkında kırmızı bülten çıkartıldığını aktardı.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 3 yıl önce Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında şehit oluşunun yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Adliyenin Atrium alanında gerçekleşen törene, şehit savcı Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz'ın yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Hadi Salihoğlu ve İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu başta olmak üzere İstanbul'daki diğer adliyelerin başsavcıları, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan konuşma yaptı.

"Eylem talimatını verenler hakkında kırmızı bülten çıkartıldı"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 31 Mart 2015'te vazifesi başındayken teröristler tarafından rehin alınarak şehit edildiğini hatırlatarak soruşturmaya ilişkin bilgiler paylaştı. Soruşturma kapsamında eylem talimatını veren yabancı ülkedeki örgüt elebaşlarının tespit edilerek haklarında kırmızı bülten çıkartıldığını aktaran Fidan, eylemde kullanılan silahı temin eden ve eylemi gerçekleştiren örgüt mensuplarını eylem öncesi saklayan şüphelilerin de tespit edildiğini ve tutuklandığı bilgisini verdi.

"Şehit Savcı Kiraz, hakim ve savcılarının mütesebbim, aydınlık ve güler yüzüdür"

Başsavcı Fidan, "Herkesimden, her görüşten, herkesin ortak kanaati odur ki, Şehit Mehmet Selim Kiraz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hakim ve savcılarının mütesebbim, aydınlık ve güler yüzüdür. Şehit Mehmet Selim Kiraz, mazlum ve masum Anadolu insanının adalet ve merhamet dolu yüreğidir. Şehit Mehmet Selim Kiraz, emperyalizmin ürettiği taşeron terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin istiklali ve istikbalidir. Şehit Mehmet Selim Kiraz, katiller tarafından başına silah dayandığında dahi verdikleri suya tenezzül etmeyen kahraman Türk milletinin yiğit evladıdır. Şehit Mehmet Selim Kiraz, al kanla boyanmış şanlı hilalin kucakladığı yıldızdır. Şehit Mehmet Selim Kiraz, kaleminden kan damlayan katil aklayıcısı sözde aydınların utancıdır, karanlık vicdanlarında azaptır. Şehit Mehmet Selim Kiraz, Anadolu türkülerinde yankılanan ezgi, ozanların dilinde ağıt, evliyaların dilinde dua, yükselen ezanların ruhundaki nağmedir" diye konuştu.

"Proje terör örgütlerinin temel amacı, ülkemizin istiklalini ve istikbalini ortadan kaldırmaktır"

Törende konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 3 yıl önce burada bu hain kalleş saldırı sonucu hayatını adaletin tesisi ve ülkeni birliği, beraberliği için adamış büyük bir insanı Hak'ka uğurladıklarını söyledi. Bu olayın bütün faillerini yargı önünde hesap vermek üzere büyük bir titizlikle mücadelesini sürdürdüğünü anlatan Gül, bu konudaki gelişmeleri de hep birlikte takip ettiklerini belirtti.

Son 5 yıldır yoğun bir şekilde Türkiye'ye yönelik terör hadiselerinin artırıldığını gördüklerini belirten Adalet Bakanı Gül, "Adına FETÖ, YPG, PKK DEAŞ, DHKP-C hangi örgütün ismini dersek diyelim bu proje terör örgütlerinin temel amacı, ülkemizin birliğini, beraberliğini bağımsızlığını, istiklalini ve istikbalini ortadan kaldırmaktır. Bayrağımızı vatanımızın birliğini devletimizin bekasını tehdit eden bu örgütlere karşı devletimiz bütün kurumlarıyla bütün organlarıyla kararlı bir şekilde mücadelesini sürdürmüştür, sürdürmeye devam edecektir" diye konuştu.

"Herkes kendisine yakışanı yapıyor, adalet de hak edene hak ettiğini vermenin bir uğraşısıdır"

Savcı Kiraz'ın şehadetinden sonra da kullanılan dile bakıldığında adeta ideolojik bir şekilde bir savcıya, bir cana yapılan saldırı karşısında nasıl ideolojik bir dil kullanıldığını, gerek medyada, gerek farklı yerlerde üzülerek gördüklerine dikkat çeken Bakan Gül, "Elbette herkes kendisine yakışanı yapıyor, adalet de hak edene hak ettiğini vermenin bir uğraşısıdır. Adeta cinayeti meşru gösterme işgüzarlığı, gafleti ve aymazlığını büyük bir üzüntüyle takip ettik"dedi.

"Rabbime şükürler olsun ki evladımla imtihan edildim"

Yapılan konuşmaların ardından şehit savcının makam odasına karanfiller bırakılarak dualar edildi.

Yapılan duaların ardından burada kısa bir konuşma yapan Şehit Savcı Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, "31 Mart 2015 Tarihi benim için çok önem taşıyan bir gün oldu. Allah tarafından oğlumla imtihan edildim. Rabbime şükürler olsun ki evladımla imtihan edildim. Rabbim bu devlete bu millete zeval vermesin. Bu insanların şahsımızla ilgisi yoktu. Tabi devlet söz konusu olunca esas şahsımızla ilgileri vardır. Rabbim sınırlarımızın içinde ve dışında bu terör örgütleri değil terör devletleri ile savaşan Mehmetçiklerime zaferler nasip eylesin" dedi. - İSTANBUL