Şehit Ramazan Demir'in cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şehit Ramazan Demir'in cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel
Şehit Ramazan Demir'in cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

SURİYE'de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama-tarama faaliyeti sonrası askeri birliğe düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir'in (23) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

SURİYE'de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama-tarama faaliyeti sonrası askeri birliğe düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir'in (23) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

Kahramanmaraş Havalimanı'na askeri helikopterle getirilen şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir'in cenazesi, ailesi ve yakınları, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı. Şehidin Tük bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından cenaze aracına taşındı. Bu sırada ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir, bugün Türkoğlu ilçesinde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.


Şehit Ramazan Demir'in cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

Şehit Ramazan Demir'in cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

Şehit Ramazan Demir'in cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

Şehit Ramazan Demir'in cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

Şehit Ramazan Demir'in cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi: MSB: İdlib'de TSK unsurlarına yapılan saldırıda 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Son dakika haberi: MSB: İdlib'de TSK unsurlarına yapılan saldırıda 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

 Son Dakika! İdlib'deki saldırıda 2 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı

Son Dakika! İdlib'deki saldırıda 2 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı

 Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sonrasında yapılan saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin...

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sonrasında yapılan saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin...
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca İbrahim Altay
Magazin Gülşen Derya Baykal
Spor Sergen Yalçın Marcao Diego Fatih Terim Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Şans Oyunları Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Seda Sayan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şehit Ramazan Demir'in cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 12:59:15. #1.11#