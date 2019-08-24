Şehidin gözü yaşlı annesini öperek teselli etmeye çalışan kadın polis memuru, duygu dolu anlar yaşattı

24.08.2019 23:37

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Akın Çelebi, özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit düştü. Şehit Çelebi'nin naaşı Trabzon Havalimanı'na getirildi. Havalimanında şehidi Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, il protokolü, askeri ve mülki erkan ile şehidin yakınları karşıladı.

DUYGULU ANLAR YAŞANDI

Şehidin uçaktan askerlerin omuzlarında indirilen al bayraklı tabutunu gören anne Rukiye ve baba Necmi Çelebi gözyaşı dökerken şehidin gözü yaşlı annesini, kadın meslektaşının öperek teselli etmeye çalışması duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Şehit Çelebi'nin cenazesinin Gülbahar Hatun Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

Kaynak: İHA