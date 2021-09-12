Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem'in cenazesi memleketi Konya'ya getirildi

Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem'in naaşı, memleketi Konya'ya getirildi.

Şehit Ömer Faruk Erdem'in (23) cenazesi, uçakla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan Konya'ya gönderildi.

Şehidin naaşını Konya Havalimanı'nda yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Fatih Ahmet Kurt, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Önder Şensöz karşıladı.

Erdem'in Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına alınarak Akşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Şehit Erdem için yarın öğle vakti Akşehir ilçesinde tören düzenlenecek.