Şehit Piyade Er Halil İbrahim Kartal'ın ailesine ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şehit Piyade Er Halil İbrahim Kartal'ın ailesine ziyaret

25.12.2020 11:31 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:36
Şehit Piyade Er Halil İbrahim Kartal'ın ailesine ziyaret

Kütahya Valisi Ali Çelik, Şehit Piyade Er Halil İbrahim Kartal'ın Aslanapa'nın Pazarcık Köyü'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Şehit Piyade Er Halil İbrahim Kartal'ın Aslanapa'nın Pazarcık Köyü'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Şehit Piyade Er Halil İbrahim Kartal'ın annesi Fatma ile babası Lokman Kartal ile bir araya gelen Vali Ali Çelik, bir ihtiyaçları ve talepleri olup olmadığını sordu. Her fırsatta şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmeye çalıştığını ifade eden Vali Çelik, "Her zaman yanınızdayız. Bir isteğiniz, sıkıntınız olursa Devletimizin kapıları sonuna kadar açık" dedi.

Ziyarette Şehit Piyade Er Halil İbrahim Kartal başta olmak üzere tüm şehitlerimiz için dua edildi.

Vali Ali Çelik'e Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, İl Genel Meclisi üyeleri Ali Okumuş ile Hüseyin Ertürk eşlik etti. - KÜTAHYA

Şehit Piyade Er Halil İbrahim Kartal'ın ailesine ziyaret
Şehit Piyade Er Halil İbrahim Kartal'ın ailesine ziyaret
Şehit Piyade Er Halil İbrahim Kartal'ın ailesine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Berk Oktay Acun Ilıcalı Burak Özçivit Murat Dalkılıç
Spor Can Bartu Arda Turan Sergen Yalçın Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Türk Hisarcık İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şehit Piyade Er Halil İbrahim Kartal'ın ailesine ziyaret | Haberler.com Yaşam
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 11:59:53. #1.14#
title