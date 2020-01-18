: Şehit Piyade Er Fevzi Altınayak, toprağa verildi

18.01.2020 17:59 | Son Güncelleme: 18.01.2020 18:02

Irak'ın kuzeyinde teröristlerin sızma girişimini engellemek için attığı el bombasıyla şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Konya Havalimanı'ndan alınan şehit Altınayak'ın naaşı, memleketi Ilgın'a kara yoluyla getirildi.

Şehidin ilçeye bağlı Dığrak Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Altınayak'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, mahalledeki tören alanına getirildi.

Burada, şehidin babası Mehmet ile kardeşi Muhammet Altınayak'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Şehidin bazı yakınlarını ise protokol üyeleri teselli etmeye çalıştı.

Altınayak'ın naaşı, İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Vali Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Konya milletvekilleri Ahmet Sorgun, Abdullah Ağralı, Hacı Ahmet Özdemir ve Tahir Akyürek ile CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA

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