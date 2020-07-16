Şehit Özel harekat polisi Muhammed Demir'in cenazesi memleketi Sivas'a getirildi
Havaalanından görüntü Uçağın gelişi Şehidin uçaktan indirilmesi Şehidin ailesinin ve eşinin üzüntüsü Şehidin kızından görüntü Cenaze aracından görüntü SİVAS - Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında,...
16.07.2020 14:51 | Son Güncelleme: 16.07.2020 15:37
Havaalanından görüntü
Uçağın gelişi
Şehidin uçaktan indirilmesi
Şehidin ailesinin ve eşinin üzüntüsü
Şehidin kızından görüntü
Cenaze aracından görüntü SİVAS - Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında, dün Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan özel harekat polisi Muhammed Demir'in cenazesi Sivas'a getirildi.
Kaynak: AA