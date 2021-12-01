Şehit Korgeneral Erbaş'ın ismi Yerköy'de caddede yaşatılacak

BİTLİS (AA) - Yerköy Belediye Başkan Ferhat Yılmaz, Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4 Ağustos 2021'de kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın isminin Yerköy'de bir caddeye verildiğini söyledi.

Başkan Yılmaz, gazetecilere, Belediye Caddesi'nin adının Şehit Korgeneral Osman Erbaş Caddesi olarak değiştirildiğini belirtti.

Aziz şehitler için ne yapılsa az olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bitlis-Tatvan kırsalında askeri helikopterin düşmesi sonucu Yerköylü hemşehrimiz 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş şehit olmuştu. Yerköy Belediyesi olarak Osman paşamızın adını yaşatmak için Haşim Kılıç Mahallesi'nde bulunan 50 yıllık Belediye Caddesi'nin adını, alınan kararla Şehit Korgeneral Osman Erbaş Caddesi olarak değiştirmiş bulunmaktayız. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise sağlık diyorum." dedi.

AA / Ferhat Kayhan - Son Dakika Haberleri

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