Şehit Haydar Şenel kimdir? ne zaman, nerede şehit oldu, aslen nereli?

Şehit Haydar Şenel kimdir? ne zaman, nerede şehit oldu, aslen nereli?
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Şehit P.Uzm.Onb. Haydar Şenel, şehadetinin üzerinden 3 yıl sonra tekrar saygıryla hatırlandı. Peki, Şehit Haydar Şenel kimdir? ne zaman, nerede şehit oldu, aslen nereli?

Vatandaşlar, kahraman şehidimizi anısını hayır duaları ile yaşatmaya devam ediyor. Peki, Şehit Haydar Şenel kimdir?ne zaman, nerede şehit oldu, aslen nereli?

ŞEHİT HAYDAR ŞENEL KİMDİR?

P.Uzm.Onb. Haydar Şenel 19 Mayıs 2022'de Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde şehit düştü.

Şehit Onbaşı Şenel, memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Şehit Haydar Şenel kimdir? ne zaman, nerede şehit oldu, aslen nereli?

Zeytin Dalı harekat bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 24 yaşında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verilmişti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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