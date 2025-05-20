Vatandaşlar, kahraman şehidimizi anısını hayır duaları ile yaşatmaya devam ediyor. Peki, Şehit Haydar Şenel kimdir?ne zaman, nerede şehit oldu, aslen nereli?

ŞEHİT HAYDAR ŞENEL KİMDİR?

P.Uzm.Onb. Haydar Şenel 19 Mayıs 2022'de Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde şehit düştü.

Şehit Onbaşı Şenel, memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Zeytin Dalı harekat bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 24 yaşında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verilmişti.