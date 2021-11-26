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Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması Ödülleri Sahiplerine Kavuşuyor

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Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması Ödülleri Sahiplerine Kavuşuyor

İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen, İzmir'in en önemli gazetecilik meslek ödüllerinden Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması Ödülleri sahiplerine teslim edilecek.

İZMİR (Bültenler) - Ödül töreni 30 Kasım'da Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde pandemi koşullarına uygun olarak yapılacak

İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından geleneksel olarak, İzmir'in en önemli ve öncü gazetecilik meslek ödüllerinden olan Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması Ödülleri, sahiplerine özel bir törenle teslim edilecek.

Koronovirüs salgını nedeniyle geçen sene tören yapılamayan yarışmanın ödül töreni bu yıl Ahmet Piriştina Kent Arşivi Müzesi'nde pandemi koşullarına uygun olarak düzenlenecek.

Belgesel Gösterimi Yapılacak

30 Kasım'da gerçekleşecek ödül töreninde saat 16.30'da, "İzmir'e Doğru: 9 Eylül" belgesel gösterimi de yer alacak. Ödüllerin takdim edileceği tören ise 17.00'da başlayacak. Program 17.30'da kokteyl ile devam edecek.

Ağustos ayında toplanan ihtisas jürilerinin yaptığı değerlendirme sonucunda 2020 yılının en başarılı haberler i belirlenmiş, Gazetecilik Yarışması'nda 71 eserin yarıştığı 9 dalda 10, Gazetecilik Teşvik Yarışması'nda ise 73 eserin içinden 7 dalda 7 eser ödül almıştı.

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