Şehit babasından Afrin şehitlerine mevlit

GAZİANTEP - Gaziantepli şehit Mesut Yaşar'ın babası başta oğlu ve Afrin'deki terör unsurlarına karşı mücadelede şehit olan askerler anısına mevlit okuttu.

Şehit Er Mesut Yaşar'ın babası Erol Yaşar, başta oğlu olmak üzere 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Afrin'de şehit olan askerler ve tüm şehitler anısına Karataş Kültür Merkezinde mevlit okuttu. Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsünde, PKK'lı teröristler tarafından patlayıcı yüklü araçla yapılan saldırıda yaralanan ve 49 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Mesut Yaşar ve Afrin şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için düzenlenen mevlite çok sayıda davetli katıldı.

Mevlit törenine Gaziantep Vali Yardımcısı Halil Uyumaz ve çok sayıda davetli katıldı. Mevlitte tüm şehitler için dualar edildi ve Kur'an-ı Kerim okundu.