Şehit Babasından Afrin Şehitlerine Mevlit

Gaziantepli şehit babası Erol Yaşar, oğlu ve Afrin'deki terörist unsurlara karşı mücadelede şehit olan askerler için mevlit okuttu.

Şehit Er Mesut Yaşar'ın babası Erol Yaşar, oğlu ve Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de şehit olan askerler ve tüm şehitler için Karataş Kültür Merkezinde mevlit okuttu. Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsünde PKK'lı teröristler tarafından patlayıcı yüklü araçla yapılan saldırıda yaralanan ve 49 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Mesut Yaşar ve Afrin şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için düzenlenen mevlite Gaziantep Vali Yardımcısı Halil Uyumaz ve çok sayıda davetli katıldı. Mevlitte tüm şehitler için dualar edilerek, Kur'an-ı Kerim okundu. - GAZİANTEP