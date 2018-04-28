Şehit Asker İçin Hakkari'de Tören Düzenlendi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yorulmaz için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Dayala Dağ bölgesinde dün terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda şehit olan evli ve 2 çocuk babası 1989 doğumlu Çankırı nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yorulmaz için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.

Törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Turan Şimşek, İlçe Başkanı Cemal Adıyaman, Eski AK Parti İl Başkanı Nurettin Fırat, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, emniyet şube müdürleri, kurum amirleri, askerler ve şehidin ailesi katıldı.

Tören alanında bulunan şehidin annesi, eşi ve iki çocuğu gözyaşlarına hakim olamadı. Aileyi Vali eşi Dr. Funda Toprak ve Tümgeneral Metin Tokel, teselli etmeye çalıştı. Şehidin naaşı, saygı duruşunda bulunulması ve duaların ardından memleketine uğurlandı.

Şehidin eşi ve annesine Vali Toprak'ın eşi Funda Toprak ve Tümgeneral Tokel helikoptere kadar eşlik etti. Şehidin çocuklarını askerler kucaklarında taşırken, Tümgeneral Tokel, şehit çocuğunu öperek helikoptere bindirdi. - HAKKARİ