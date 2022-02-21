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Şehit annesine son görev

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şehit annesine son görev

1994 yılında Hakkari'nin Çukarca ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Mehmet Genç'in annesi Necibe Benç, hayatını kaybetti.

HAKKARİ (İHA) - 1994 yılında Hakkari'nin Çukarca ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Mehmet Genç'in annesi Necibe Benç, hayatını kaybetti.

Şehit annesi Necibe Genç, Vali Ali Çelik ve AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ile il ve Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Altıntaş ilçe protokolünün katıldığı cenaze namazı sonrası Beşkarış köyünde toprağa verildi.

Vali Ali Çelik, "Necibe annemize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Mehmet Genç, AK Parti, Hakkari, Şehit, Yerel, Haberler

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