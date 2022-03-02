Şehir şehir gezerek cam işleme sanatındaki hünerini gösteriyor - Haberler

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Şehir şehir gezerek cam işleme sanatındaki hünerini gösteriyor

AA, Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Güncel
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Şehir şehir gezerek cam işleme sanatındaki hünerini gösteriyor

Erzincanlı İbrahim Ballan (56) şehir şehir gezerek, cam işleme sanatındaki hünerlerini gösteriyor.

Erzincanlı İbrahim Ballan (56) şehir şehir gezerek, cam işleme sanatındaki hünerlerini gösteriyor.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde kurduğu tezgahta bardak, sürahi ve şişelere işlediği yazı ve figürlerle estetik bir görüntü kazandıran Ballan, bu sanata 1984 yılında çırak olarak başladığını söyledi.

Ballan, Türkiye'nin tüm bölgelerini gezdiğini, fuarlara katılarak işini zevkle yaptığını belirterek, "İşi öğrenme sürecinde çoğu kez elimi kestim. Usta olduktan sonra atölye açtım. 15 yıl boyunca toptancılara yönelik üretim yaptım. 15 yıldan sonra atölyeyi kapatıp fuarlara katılmaya başladım. Şu anda şükürler olsun insanların ilgisi beni teşvik ediyor." dedi.

AA / Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Güncel

Bin Dokuz Yüz Seksen Dört, Estetik, Silopi, Şırnak, Güncel, Haberler

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